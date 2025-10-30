I 100 anni di Franco Gugiatti passeggiata in bici e festa con gli amici
Alla vigilia di un mese che vedrà tre concittadine raggiungere l'invidiabile traguardo, ieri, 29 ottobre, ha festeggiato i 100 anni Franco Gugiatti. Tutte le mattine, meteo permettendo, si concede una pedalata in bicicletta, dalla sua abitazione, alla Ca' Bianca, al centro di Sondrio, per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
