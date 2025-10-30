I 10 eventi da brivido per festeggiare Halloween a Bologna

Dj set, show teatrali, feste musicali, travestimenti e barzellette, ma anche gruppi di lettura horror per i più giovani: ecco come trascorrere la serata più spaventosa dell'anno in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 eventi da brivido per festeggiare Halloween a Bologna

