I 10 anni dell' arcivescovo Lorefice alla guida della chiesa di Palermo | Ha dato voce agli ultimi

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi anni l’insegnamento di attenzione agli ultimi, ai più bisognosi, a chi resta indietro, ha permeato la comunità ecclesiale della diocesi, non risparmiando moniti alle istituzioni politiche ed economiche, denunciando la violenza che troppo spesso percorre le nostre strade. Additando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

