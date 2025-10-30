I 10 anni dell' arcivescovo Lorefice alla guida della chiesa di Palermo | Ha dato voce agli ultimi
“In questi anni l’insegnamento di attenzione agli ultimi, ai più bisognosi, a chi resta indietro, ha permeato la comunità ecclesiale della diocesi, non risparmiando moniti alle istituzioni politiche ed economiche, denunciando la violenza che troppo spesso percorre le nostre strade. Additando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
