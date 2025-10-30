Hype Castel Volturno | il b2b Capuano-Pepe guida la notte del 1° novembre

Sbircialanotizia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Hype di Castel Volturno, la notte di sabato 1 novembre si accende con un roster d’eccezione: Francesco Squillante, Marco Tropeano, il B2B tra Roberto Capuano e Antonio Pepe, più Dottangelo in apertura. Dalle 23:00, un percorso sonoro che unisce tech house e pulsazioni più industriali attende gli appassionati. Una notte da vivere L’attesa è finita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

hype castel volturno il b2b capuano pepe guida la notte del 1176 novembre

© Sbircialanotizia.it - Hype, Castel Volturno: il b2b Capuano-Pepe guida la notte del 1° novembre

News recenti che potrebbero piacerti

hype castel volturno b2bL’Hype di Castelvolturno inaugura novembre con una line-up stellare per gli amanti della musica elettronica - L'attesa è finita per tutti gli amanti delle sonorità più potenti e ipnotiche. Come scrive 2anews.it

Castel Volturno, il dj newyorkese Danny Krivit inaugura la nuova stagione dell’Hype Discoteca - Sarà Danny Krivit, uno dei maggiori esponenti dell’House Music «made in Usa», ad inaugurare sabato 26 ottobre, a partire dalle 23, la nuova stagione dell’Hype Discoteca di Castel Volturno (Caserta). Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Hype Castel Volturno B2b