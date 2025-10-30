Human Technopole il futuro della medicina passa per Napoli | scienziati da Harvard a Cambridge

l futuro della medicina passa da Napoli: oggi e domani scienziati e ricercatori da tutto il mondo si riuniranno in città in occasione dell’evento “Future Trends in Traslational Medicine” promosso da Human Technopole e dalla prestigiosa rivista scientifica Nature Italy. Al centro del dibattito le nuove frontiere della medicina traslazionale, il campo che accelera il passaggio delle scoperte scientifiche dalla ricerca di base alla pratica clinica. La scelta di Napoli come sede della conferenza non è casuale, sottolinea Marino Zerial, direttore dello Human Technopole: “Siamo molto felici di essere a Napoli, una città simbolo della vitalità scientifica del Mezzogiorno e di una comunità di ricerca sempre più protagonista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grazie all’Human Technopole di Milano per la sua accoglienza: una ricerca d’eccellenza nel campo della salute, con una forte comunità di ricercatori francesi. - X Vai su X

in Data, Innovation, Impact: Voices from the Italian Ecosystem. On October 22, we’ll talk with Alberto Riva, Head of the National Facility for Data Handling and Analysis at Human Technopole. How are data and computing power changing biomedical r - facebook.com Vai su Facebook

Medicina del futuro, Cluster Alisei e Fiera Milano lanciano l’Health Innovation Global Forum - I progressi dell’innovazione nel campo della medicina di precisione e le priorità per la salute sono al centro di Health Innovation Global Forum, l’evento internazionale organizzato da Cluster ... Secondo ilgiornale.it

Nasce una nuova casa per la medicina del futuro - I team sono sempre più numerosi e multidisciplinari, come richiede la complessità dei quesiti affrontati dalla scienza. Da lastampa.it

Human Technopole Milano, microscopi da 5 milioni di euro e laboratori di genomica: «Qui il futuro delle scienze della vita» - Come ricorda il fisico Claudio Tuniz nel suo bel libro «L’atomo inquieto» gli appunti di Marie Sklodowska Curie conservati presso la Biblioteca Nazionale francese sono ancora oggi contaminati da una ... Come scrive milano.corriere.it