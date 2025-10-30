Huawei presenta i nuovi Pura 80 e 80 Ultra

Toh, chi si rivede. Finalmente torna dalle nostre parti uno smartphone Huawei, azienda che nel settore sarebbe diventata dominante anche in Occidente se non ci fossero state le note questioni con Trump. Eppure, in questi anni, Huawei è ripartita da zero per risalire la corrente, cominciando a riproporsi con gli smartwatch: il risultato è che nel mercato globale gli orologi smart sono al numero uno nelle spedizioni, mentre in Cina anche i telefoni hanno riconquistato la leadership. C’è da fare un ultimo passo, ovviamente il più difficile per evidenti motivi (qui arrivano modelli 4G Lte e l’accesso ai servizi Google, nonostante in buona parte sua stato risolto, non è ancora percepito dagli utenti), ma non c’è dubbio che sia solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Huawei presenta i nuovi Pura 80 e 80 Ultra

