Howe è felice di affrontare gli Spurs nella loro stessa partita mentre il goal su calcio piazzato vede il Newcastle progredire Frank sbatte l’arbitro

2025-10-30 00:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Eddie Howe è stato felice di vedere il Newcastle diventare l’ultima squadra a sfruttare la minaccia dei calci piazzati vincendo 2-0 contro il Tottenham e raggiungendo i quarti di finale della Coppa Carabao. Con gli Spurs una delle tante squadre a far fruttare il loro dominio da situazioni di palla inattiva in questa stagione, anche contro l’Everton nel fine settimana, i Magpies hanno mostrato la propria minaccia quando Fabian Schar è salito più in alto per aprire le marcature al St James’ Park. 🔗 Leggi su Justcalcio.com