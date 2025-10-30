House of Switzerland alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | in Italia il meglio dell'identità svizzera

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La House of Switzerland in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La Svizzera porterà in Italia il meglio della propria identità durante i Giochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

house of switzerland olimpiadi“House of Switzerland” alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: in Italia il meglio dell’identità svizzera - La House of Switzerland in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Da fanpage.it

house of switzerland olimpiadiSvizzera punta alle Olimpiadi 2028 per stimolare innovazione tecnologica e creatività italiana - Promozione della Svizzera durante le Olimpiadi 2028La Svizzera si prepara a sfruttare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028 come un’occa ... Scrive assodigitale.it

house of switzerland olimpiadiOlimpiadi 2028, House of Switzerland sarà vetrina del Paese - Con la House of Switzerland, il Consiglio federale vuole valorizzare innovazione, cultura, sport e salute davanti al pubblico globale delle Olimpiadi e Paralimpiadi ... Secondo cdt.ch

Cerca Video su questo argomento: House Of Switzerland Olimpiadi