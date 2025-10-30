Hojlund | allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero dall’infortunio

Forzazzurri.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Retroscena interessante sulla forza mentale dell’attaccante danese. Il Mattino, sulle colonne odierne, parla della volontà dell’attaccante danese Rasmus Hojlund, per rientrare al più presto dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero dall8217infortunio

© Forzazzurri.net - Hojlund: allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero dall’infortunio

Contenuti che potrebbero interessarti

hojlund allenamenti solitaria velocizzareRetroscena Hojlund: allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero - L'essenza di Rasmus Hojlund è racchiusa in un weekend: dieci ore prima di Napoli- tuttonapoli.net scrive

hojlund allenamenti solitaria velocizzareHojlund: allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero dall’infortunio - Il Mattino, sulle colonne odierne, parla della volontà dell'attaccante danese Rasmus ... Lo riporta forzazzurri.net

Napoli, primo allenamento di Hojlund a Castel Volturno: sabato sarà convocato contro la Fiorentina - L’attaccante danese è arrivato in tarda mattinata in città, subito dopo la sfida vinta dalla sua Danimarca contro la Grecia (ha anche segnato). Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Allenamenti Solitaria Velocizzare