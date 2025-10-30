Hockey ghiaccio Val Pusteria a segno in trasferta in ICE League Bolzano cade in casa

E’ di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle squadre italiane impegnate mercoledì 29 ottobre nella serata dell’ ICE Hockey League. Val Pusteria e Bolzano in pista, ecco come sono andate le cose. Prova di forza assoluta dei “Lupi” sul ghiaccio dei Medical Graz99ers: un 1-4 aperto da Saracino e Ierullo nel primo terzo di gara e poi rifinito, nell’ultimo periodo, nuovamente da Saracino e infine da Lipon; a nulla è valso il momentaneo 1-3 degli austriaci con Collins. Vengono superate invece in casa le “Foxes” per 3-5 dall’EC KAC. Il match viene aperto dal botta e risposta sull’asse Fraser-Schneider poi, progressivamente gli ospiti prendono il largo: Petersen, Murray, Unterweger e Schwinger fanno arrivare gli austriaci sull’1-5 a meno di un quarto d’ora dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

