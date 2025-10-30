Ho scoperto i tradimenti di Cremonini andando a vedere le sue cose Ma a mio parere non è così privato nel momento in cui tradisci fai entrare altre persone | parla Martina Maggiore
“Una ragazza ha scritto un libro, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza grande”. Sono le parole di Cesare Cremonini durante l’intervista con Alessandro Cattelan per il podcast “Supernova”. Il riferimento era diretto all’ex fidanzata Martina Maggiore, con la quale ha avuto una relazione iniziata nel 2018 e terminata nel 2022, e che a marzo 2025 ha pubblicato il libro “Ma che stupida ragazza”. Nel volume sono raccontati i presunti tradimenti dell’artista. A stretto giro, la Maggiore ha risposto a Il Corriere della Sera: “Quando l’ho conosciuto avevo 20 anni, ero troppo giovane e mi sono annullata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Bella senz’anima”. Così l’amico di Gianmarco punge Ciro e dedica a Martina il brano simbolo dei tradimenti in tv. Intanto la nuova coppia è pronta a uscire allo scoperto… e forse anche a varcare la porta rossa. - facebook.com Vai su Facebook
Martina Maggiore, l'ex fidanzata di Cremonini: «Così ho scoperto i suoi tradimenti. Era una relazione tossica, per colpa mia» - L'ex compagna del cantautore e la polemica sul libro: «Non direi mai cattiverie. Lo riporta msn.com
Martina Maggiore, l’ex fidanzata di Cremonini: “Così ho scoperto i suoi tradimenti. Non ho raccontato cose intime ma la mia dipendenza da lui" - Il libro, però, tocca anche momenti delicati, come i tradimenti scoperti frugando tra le sue cose. Come scrive msn.com
Cesare Cremonini, l'ex Martina Maggiore: «Nel libro ho parlato dei suoi tradimenti, niente di privato. Era un amore tossico per colpa mia» - «Di intimo nei confronti di Cesare Cremonini non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. Si legge su msn.com