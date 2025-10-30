Ho scoperto i tradimenti di Cremonini andando a vedere le sue cose Ma a mio parere non è così privato nel momento in cui tradisci fai entrare altre persone | parla Martina Maggiore

“Una ragazza ha scritto un libro, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza grande”. Sono le parole di Cesare Cremonini durante l’intervista con Alessandro Cattelan per il podcast “Supernova”. Il riferimento era diretto all’ex fidanzata Martina Maggiore, con la quale ha avuto una relazione iniziata nel 2018 e terminata nel 2022, e che a marzo 2025 ha pubblicato il libro “Ma che stupida ragazza”. Nel volume sono raccontati i presunti tradimenti dell’artista. A stretto giro, la Maggiore ha risposto a Il Corriere della Sera: “Quando l’ho conosciuto avevo 20 anni, ero troppo giovane e mi sono annullata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

