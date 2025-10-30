Ho promesso mari e monti ma abbiamo incontrato squadre che stanno in alto | Pioli sulla crisi senza fine della Fiorentina

“Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e mai mi sarei immaginato di essere in questa situazione, ma credo in quello che faccio e credo di poterne uscire”. Così Stefano Pioli – allenatore della Fiorentina – dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell’Inter. La Fiorentina è in una crisi senza fine: nove giornate, zero vittorie, quattro pareggi e penultimo posto in classifica. Per il momento l’allenatore è stato riconfermato, ma la sensazione è che le prossime due contro Lecce e Genoa saranno fondamentali per il suo futuro. “Noi dobbiamo uscire da questo momento difficile perché abbiamo le qualità per uscirne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho promesso mari e monti, ma abbiamo incontrato squadre che stanno in alto”: Pioli sulla crisi senza fine della Fiorentina

Scopri altri approfondimenti

Pioli non si aspettava questo inizio shock: “Quando sono arrivato ho promesso mari e monti, non mi sarei mai aspettato di trovarmi in questa situazione”. Secondo voi la Fiorentina svolterà nella prossima sfida contro il Lecce? - facebook.com Vai su Facebook

#Pioli: “Al mio arrivo ho promesso mari e monti. Sono certo che ne usciremo” - X Vai su X

“Ho promesso mari e monti, ma abbiamo incontrato squadre che stanno in alto”: Pioli sulla crisi senza fine della Fiorentina - Le prossime due partite – contro avversarie che classifica alla mano sono dirette concorrenti per la salvezza – saranno senza dubbio importantissime. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Pioli: “Momento difficile, ho promesso alla Fiorentina mari e monti. E invece…” - “ Mi fido assolutamente dei miei giocatori, oggi ho scelto un centrocampo un po’ più di gamba e di peso e a tratti abbiamo fatto bene. Scrive tuttosport.com

Fiorentina, Pioli: "Ho promesso mari e monti appena arrivato, sicuro che ne usciremo" - Il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter persa 3- Secondo tuttomercatoweb.com