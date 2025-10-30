“Sicuramente alla fine c’è stata tanta stanchezza mentale”. È un Lorenzo Musetti deluso quello visto davanti alle telecamere di Sky Sport dopo l’eliminazione al Masters 1000 di Parigi, nel derby italiano contro Lorenzo Sonego. 3-6, 6-3, 6-1 il finale in circa due ore di partita, con il carrarino che sembrava in controllo nel primo set, salvo poi crollare nel secondo e nel terzo set. Una sconfitta che frena la corsa alle Atp Finals di Musetti, che adesso dovrà dare un occhio alle sfide dei diretti concorrenti per un posto a Torino, in particolare Felix Auger-Aliassime. Il canadese qualche ora prima aveva vinto il suo incontro contro Muller e oggi – 30 ottobre – affronterà Altmaier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso un’occasione. Tardi per fare qualcosa”: la delusione di Musetti dopo il ko a Parigi