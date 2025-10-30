Ho parlato per tutta la mia vita con un’altra voce L’ho scoperto un anno fa La rivelazione di un tiktoker stupisce | Ho rischiato di soffocare con il pranzo

Utilizzare un tono di voce diverso dal proprio per anni, senza rendersene conto? È l’incredibile scoperta fatta da un titkoker, Timothy Daigle, che in un video pubblicato sul suo account ha raccontato la “storia” della sua voce. La clip ha raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni, scatenando anche gli utenti nei commenti. Daigle nel video, del 31 agosto scorso ma andato virale in questi giorni, racconta la scoperta: “Quello che state ascoltando in questo momento è la mia ‘voce parlante’. È questa la voce con cui ho parlato ai miei figli, ai miei partner, alla mia famiglia da quando avevo 14-15 anni “, spiega, sottolineando di non provare “fastidio” per questa voce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

