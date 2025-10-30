ho il massimo rispetto per tutti gli allenatori dice il boss del nottingham forest sean dyche dopo il commento di ruben amorim

2025-10-30 17:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Sean Dyche oggi ha insistito di avere “il massimo rispetto per tutti gli allenatori” dopo aver precedentemente messo in dubbio il lavoro svolto da Ruben Amorim al Manchester United. Era maggio quando Dyche gli suggerì che avrebbe fatto un lavoro migliore del portoghese all’Old Trafford. Ha detto al podcast Stick to Football: “Farebbe meglio a vincere alcune partite, piuttosto velocemente. Penso che se andassi lì e giocassi a modo mio, vinceremmo più partite. Solo 4-4-2 – dai loro regole di principio di base. Stiamo tutti dicendo ‘Fair play’ – ma è lì da un po’ ormai, quindi è meglio iniziare presto a ottenere qualche vittoria”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

