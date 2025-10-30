Ho il cuore spezzato la mia migliore amica mi ha detto | ‘Se diventi obesa capirai’ Si rifiuta di farmi da damigella d’onore al matrimonio per via del peso Lo sfogo virale su Reddit

“Marzo 2026 è un periodo troppo breve per aspettarti che io sia pronta per il matrimonio”. Non è uno scherzo di cattivo gusto, ma la risposta scioccante che una futura sposa ha ricevuto dalla sua migliore amica, dopo averle chiesto di farle da damigella d’onore. Il motivo del rifiuto? L’amica si sente “a disagio con il suo peso” e non crede di poter dimagrire abbastanza in tempo per la cerimonia. La sposa, 25 anni, ha condiviso la sua storia, ripresa dalla rivista People, sul forum “Am I Overreacting” di Reddit, pubblicando gli screenshot di una conversazione che l’ha lasciata “con il cuore spezzato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho il cuore spezzato, la mia migliore amica mi ha detto: ‘Se diventi obesa, capirai’. Si rifiuta di farmi da damigella d’onore al matrimonio per via del peso”. Lo sfogo virale su Reddit

Scopri altri approfondimenti

Una lettrice di Troina racconta con il cuore spezzato la tragica morte di Neve, la sua cagnolina #cagnolinaavvelenata #Troina - facebook.com Vai su Facebook

#Padova ha accolto con il cuore spezzato i carabinieri Marco Piffari,Valerio Daprà e Davide Bernardello, caduti a Castel D’Azzano. Presente al loro arrivo,tra silenzio, commozione e dolore condiviso. Onore a loro.Vicinanza alle famiglie.Riconoscenza alla divi - X Vai su X

“Ho il cuore spezzato, la mia migliore amica mi ha detto: ‘Se diventi obesa, capirai’. Si rifiuta di farmi da damigella d’onore al matrimonio per via del peso”. Lo ... - Una ragazza ha condiviso su Reddit la dolorosa risposta dell'amica alla proposta di farle da damigella: "Non sarò pronta per il 2026" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Sono senza figli, mentre la famiglia di mio fratello è in difficoltà—ma quello che ha fatto dopo il mio rifiuto mi ha spezzato il cuore - Non ho figli, mentre la famiglia di mio fratello sta affrontando un periodo difficile. Si legge su controcopertina.com

Enzo Salvi, morta mamma Bruna: «Oggi il mio cuore si è spezzato. Adesso puoi stringere di nuovo papà» - Hai lottato fino all'ultimo istante come un vero guerriero». Come scrive ilgazzettino.it