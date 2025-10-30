Ho denunciato i maltrattamenti subiti dal mio ex Mario Gregoraci ma ora sono io ad affrontare un processo mediatico Sono diventata la strega quella che cerca solo visibilità | parla Rosita Gentile

Atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. Sono i reati che la Procura della Repubblica di Catanzaro contesta a Mario Gregoraci, 74 anni, padre della conduttrice Elisabetta, nella richiesta di rinvio a giudizio presentata a suo carico. L’inchiesta della Procura riguarda le presunte violenze e molestie che sarebbero state commesse dal padre di Elisabetta Gregoraci ai danni di Rosita Gentile, 56 anni, ex compagna dell’uomo. La 56enne ha raccontato a Oggi il momento che sta vivendo: “La cosa più dolorosa è che, una volta che hai fatto la denuncia, tutto diventa più pesante, quasi insostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho denunciato i maltrattamenti subiti dal mio ex Mario Gregoraci ma ora sono io ad affrontare un processo mediatico. Sono diventata la strega, quella che cerca solo visibilità”: parla Rosita Gentile

