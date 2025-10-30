H&M Glenn Martens la collezione più attesa è finalmente in vendita | tutti i pezzi e tutti i prezzi

Si alza il sipario sulla capsule che ha tenuto col fiato sospeso fan del creativo belga e appassionati di moda. Ora che i capi sono disponibili, è il momento di preparare il carrello reale e virtuale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - H&M Glenn Martens, la collezione più attesa è finalmente in vendita: tutti i pezzi e tutti i prezzi

