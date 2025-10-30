Hirogami | L’Ambizione… piegata su sé stessa

Hirogami si presenta come un Action Platform 3D con un look davvero super attraente, incentrato sul tema degli origami e ambientato in una serie di location che strizzano l’occhio all’oriente in tutte le sue sfaccettature. Del resto è stato sviluppato da Bandai Namco Singapore, una città nota per essere un calderone ribollente di culture provenienti da ogni parte dell’Asia, dal Giappone, alla Cina, alla Korea e pure all’India e alle Filippine. L’eredità culturale si sente, e il gioco mira a fonderla con l’accessibilità tipica dei platform moderni. Proprio il tema e l’aspetto, il colpo d’occhio artistico di Hirogami sono i suoi maggiori selling point. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

