Hello Kitty ha 50 anni in arrivo il film di animazione dalla Warner Bros | c' è già una data

Ebbene sì: il popolarissimo marchio di Hello Kitty sta per sbarcare al cinema con la Warner Bros. Animation, un progetto in lavorazione intermittente dal 2015. Bisognerà aspettare ancora un po', ma i fan avranno pazienza: ora c'è una data. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Hello Kitty ha 50 anni, in arrivo il film di animazione dalla Warner Bros: c'è già una data

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È arrivata la nuova collezione Hello Kitty & Friends da Prénatal: dolce, iconica e piena di stile, proprio come le sue protagoniste. Perfetta per chi ama i dettagli teneri e un tocco di rosa in ogni giornata. Non perderla! La trovi in negozio. - facebook.com Vai su Facebook

Hello Kitty compie 50 anni: come ha fatto a creare un impero da 80 milioni di dollari - Chi da adolescente non ha avuto almeno un accessorio di Hello Kitty, l'iconico gattino bianco senza bocca e col fiocchetto firmato Sanrio? Lo riporta fanpage.it

Hello Kitty compie 50 anni: 5 cose che ancora non sai sulla gattina più famosa al mondo - La gattina più celebre al mondo, infatti, è nata nel 1974 dalla penna della designer giapponese Yuku Shimizu. Secondo fanpage.it

Hello Kitty, 50 anni di storia e ancora icona di moda assoluta, dalle borse di Anteprima alla capsule e café di GCDS - Hello Kitty ha compiuto, il 1 novembre 2024, 50 anni ed è ancora la nostra assoluta icona di moda (che lo ammettiamo o meno) Chi, come me, ha vissuto l'adolescenza a bramare i gioielli di Tarina ... Secondo vogue.it