Hello Kitty come Barbie | Warner Bros vuole un altro film dal successo facile al box-office?
Per la prima volta nella storia, la Sanrio ha concesso i diritti cinematografici del classico gatto, la cui storia verrà adattata in un film d'animazione pronto a fare faville al box-office di tutto il mondo Dopo diversi anni di sviluppo, Warner Bros. Pictures Animation e New Line Cinema stanno finalmente portando avanti il film incentrato sul franchise di Hello Kitty, la cui uscita è prevista per il 21 luglio 2028. L'intenzione dello studio è quella di cavalcare l'onda del successo ottenuto con Barbie e insistere su nuove proprietà intellettuali ma dallo spirito affine. "Hello Hollywood #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!", ha annunciato mercoledì lo studio in un post su Instagram. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
