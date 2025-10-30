Hellas Verona Inter dove vedere la diretta TV e streaming della prossima sfida dei nerazzurri? I dettagli

Inter News 24 Hellas Verona Inter, come poter vedere la partita dei nerazzurri contro i butei! Le ultime in vista del match al Bentegodi. La partita Hellas Verona Inter, valida per la 10ª giornata della Serie A 202526, si giocherà domenica 2 novembre alle 12:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire la sfida accedendo all’app di DAZN, compatibile con smart TV e dispositivi mobili, inclusi PC, smartphone e tablet. DAZN è il servizio che detiene i diritti per la trasmissione di molte delle partite di Serie A, inclusi i match più interessanti come quello tra Verona e Inter, due squadre che, seppur con percorsi differenti, stanno cercando di confermare la propria forza in questo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

