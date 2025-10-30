Heidi Klum cresce la curiosità per il suo prossimo costume da Halloween Ma è lei stessa a darci qualche indizio

Stupire sempre, è il diktat che la supermodella segue a ogni Halloween. E quest'anno non farà eccezione con un travestimento che promette essere: «Brutto, spaventoso e forse puzzolente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heidi Klum, cresce la curiosità per il suo prossimo costume da Halloween. Ma è lei stessa a darci qualche indizio

