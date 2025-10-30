Hazbin Hotel 2 | Chi è lo Speaker of God? Chi è il nuovo personaggio

La spasmodica attesa per la seconda stagione di Hazbin Hotel è giunta al termine! Mentre la principessa Charlie Morningstar intensifica la sua missione per la redenzione dei peccatori e le trame dei Vee si infittiscono all’Inferno, il secondo episodio, intitolato “Storyteller”, ha sollevato il sipario sul misterioso regno del Paradiso. L’episodio è un vero punto di svolta, introducendo un personaggio di cruciale importanza: lo Speaker of God (Oratore di Dio). La sua apparizione, catalizzata dalla storica redenzione di Sir Pentious nel finale della prima stagione, ridefinisce completamente la nostra comprensione della gerarchia angelica e del potere nel Celeste. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

