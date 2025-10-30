Harry e Meghan il video della date night allo stadio

Meghan Markle ha deciso di documentare la loro recente uscita allo stadio condividendo su Instagram un video che ripercorre la cosiddetta “date night” con il principe Harry durante la quarta partita delle World Series tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays. Nel filmato, la Duchessa mostra dettagli intimi della serata, dai sorrisi condivisi con Harry ai cappellini dei Dodgers indossati dalla coppia, fino ai momenti di gioco catturati dalla telecamera del cellulare. 🔗 Leggi su Panorama.it

harry e meghan il video della date night allo stadio

© Panorama.it - Harry e Meghan, il video della “date night” allo stadio

