Harry e Meghan fischiati al Dodger Stadium durante le World Series
Il principe Harry e Meghan Markle hanno assistito alla quarta partita delle World Series tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays, trasformando quella che sarebbe stata una serata di baseball in un vero e proprio spettacolo mediatico. La coppia, seduta in prima fila dietro il pitch clock — posti che solitamente costano decine di migliaia di dollari — è stata ripresa mentre compariva sul Jumbotron dello stadio, in mezzo a 56.000 spettatori. Il momento ha scatenato una reazione mista: mentre alcuni tifosi applaudivano, altri hanno fischiato, lasciando i Sussex visibilmente sorpresi. La presenza dei Sussex in prima fila ha, infatti, suscitato non poche polemiche. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Cos’hanno in comune Steve Bannon, Kate Bush, Steve Woznikak, il principe Harry, la duchessa Meghan, Geoffrey Hinton e Paolo Benanti? Leggi l'articolo di Alberto Puliafito. - facebook.com Vai su Facebook
Meghan e Harry, serata romantica? No, meglio una partita di baseball (con sconfitta) - Cappellini dei Dodgers, prima fila, entusiasmo a mille: ma la squadra di casa perde. Da iodonna.it
Meghan Markle e il Principe Harry: serata romantica alle World Series dei Dodgers - Meghan Markle e il Principe Harry si godono una serata romantica alle World Series dei Dodgers. Lo riporta rumors.it
Harry e Meghan a sorpresa alla partita dei Dodgers a Los Angeles, i Sussex in prima fila 'rubano' il posto a Magic Johnson VIDEO - Durante la quarta partita della World Series 2025 tra i Toronto Blue Jays e i Los Angeles Dodgers, disputata il 28 ottobre al Dodger Stadium di Los Angeles, Prince Harry, Duca di Sussex, e ... Come scrive msn.com