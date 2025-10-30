Il principe Harry e Meghan Markle hanno assistito alla quarta partita delle World Series tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays, trasformando quella che sarebbe stata una serata di baseball in un vero e proprio spettacolo mediatico. La coppia, seduta in prima fila dietro il pitch clock — posti che solitamente costano decine di migliaia di dollari — è stata ripresa mentre compariva sul Jumbotron dello stadio, in mezzo a 56.000 spettatori. Il momento ha scatenato una reazione mista: mentre alcuni tifosi applaudivano, altri hanno fischiato, lasciando i Sussex visibilmente sorpresi. La presenza dei Sussex in prima fila ha, infatti, suscitato non poche polemiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Harry e Meghan fischiati al Dodger Stadium durante le World Series