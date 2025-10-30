Hanno Ucciso l' Uomo Ragno Max Pezzali | Se uno guarda la serie pensa ' Ma questi non sapevano fare niente'

Pezzali torna a parlare della serie Sky che si è rivelata un vero e proprio successo mentre è in fase di lavorazione a Pavia la seconda stagione, Nord Sud Ovest Est. Sincero e autoironico, Max Pezzali è tornato a parlare della serie rivelazione dedicata agli 883, Hanno ucciso l'Uomo Ragno mentre è in lavorazione la seconda stagione. Nel corso di un incontro tenutosi ieri a Lucca Comics & Games, il cantante ha analizzato i motivi per cui la sua musica continua a piacere così tanto facendo riferimento allo show Sky che racconta la genesi del suo gruppo musicale. "Se uno guarda la serie pensa 'Questi questi qua non sapevano fare niente'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

