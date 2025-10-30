Hanno servito le vongole crude quando erano già contaminate | assolto in appello lo chef Marco Sacco dopo la condanna in primo grado per commercio di alimenti nocivi

Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che, dal 2021, aveva coinvolto lo chef Marco Sacco e la moglie Raffaella Marchetti, titolari del ristorante Piccolo Lago di Verbania. La Corte d’Appello di Torino ha infatti ribaltato la condanna di primo grado per lesioni colpose e commercio di alimenti nocivi, emessa nel marzo 2024, stabilendo, su richiesta della stessa Procura generale, che “il fatto non costituisce reato”. L’inchiesta era stata aperta dopo un matrimonio celebrato nell’estate del 2021 presso il ristorante sul lago di Mergozzo, durante il quale un risotto alle vongole aveva provocato casi di intossicazione tra gli invitati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it