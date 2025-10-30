hamas ha consegnato i corpi di altri due ostaggi israeliani

L’esercito israeliano ha reso noto di essere stato informato dalla Croce Rossa della consegna, da parte di Hamas, di due bare contenenti i corpi di altrettanti ostaggi, recuperati nella zona centrale della Striscia di Gaza. I resti verranno trasferiti alle truppe dell’Idf all’interno dell’enclave palestinese, dove si terrà una piccola cerimonia presieduta da un rabbino militare. Previste anche procedure di identificazione: lunedì 27 ottobre Hamas aveva consegnato una bara contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura alla fine del 2023. Il giorno successivo il gruppo islamista aveva poi rilasciato «il corpo di un prigioniero israeliano recentemente trovato in uno dei tunnel della Striscia di Gaza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

