Halo 5 | Guardians compie 10 anni | ecco le skin di Halo Infinite ed altre novità ma niente riedizione

Dieci anni fa, il 27 ottobre 2015, Halo 5: Guardians debuttava su Xbox One portando la saga di Master Chief in una nuova direzione. Nonostante non sia tra i capitoli più amati, Microsoft ed Halo Studios hanno deciso di omaggiare il suo decimo anniversario con un evento speciale su Halo Infinite, anziché con una riedizione del gioco. Il team ha annunciato un pacchetto di contenuti celebrativi che reintroduce alcune delle armature più iconiche di Halo 5, affiancate dal ritorno di una modalità multiplayer molto apprezzata dai fan. Nel dettaglio, Halo Studios ha rivelato che arrivano su Halo Infinite i set Hunter, Helljumper, Copperhead e Shinobi, ciascuno con le proprie caratteristiche estetiche e riferimenti alla tradizione UNSC. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Halo 5: Guardians compie 10 anni: ecco le skin di Halo Infinite ed altre novità, ma niente riedizione

