Tante le feste di Halloween in programma domani sera nei comuni della Valle del Rubicone. A Savignano ci sarà "Halloween on the road" a cura dalla cooperativa Koinè in collaborazione con il Comune, nel centro tra le 16.30 e le 19. Piazze e strade saranno pedonalizzate per fruire di spettacoli ed eventi in completa sicurezza. Tra aperitivi e spuntini a tema, punti truccabimbo, set fotografici spettacoli dal vivo e addobbi, bambini e famiglie potranno trascorrere un pomeriggio di divertimento. A San Mauro Pascoli si festeggia con una “Apericena da Brivido ”: la festa, organizzata dall’associazione Made in San Mauro Pascoli, prenderà il via dalle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Halloween, tutte le feste da paura. Botti vietati a San Mauro Pascoli