Halloween teatro e sagre | cosa fare nel weekend

Dubbi su cosa fare nel weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Halloween entra nel vivo con numerose iniziative per grandi e piccini. Al Vittorio Emanuele tutto l'incanto del Lago dei Cigni. Alla Sala Laudamo invece spazio a La Città Abbandonata. Al Palacultura nuovo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Torna la “Cena con Delitto” di Halloween in Cantina Monteci tra vino, teatro e colpi di scena - facebook.com Vai su Facebook

Halloween "da paura" tra Street Food Festival, Sagra del bartolaccio e della piadina fritta, sbandieratori e dj set - La festa più paurosa dell'anno viene celebrata con eventi per grandi e piccini in tutto il Forlivese. Lo riporta forlitoday.it

Weekend del 24 e 25 ottobre 2025 a Milano, cosa fare? Festival, sagre, concerti e primi eventi di Halloween - Altro evento di punta di questo fine settimana d'autunno è il festival del cibo, con un programma da leccarsi i baffi: il Cook Fest per tre giorni offre colazioni d'autore, pranzi a tema, Cook Night ... Scrive mentelocale.it