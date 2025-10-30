Halloween tarocca | la guardia di finanza sequestra oltre 155mila prodotti contraffatti

Monzatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scherzetto di Halloween per un commerciante brianzolo. I militari della guardia di finanza del Comando di Monza hanno sequestrato oltre 155mila prodotti contraffatti e non sicuri che sarebbero stati utilizzati per i festeggiamenti di Halloween.I controlli delle fiamme gialle Con l’avvicinarsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

