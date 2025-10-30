Halloween tarocca | la guardia di finanza sequestra oltre 155mila prodotti contraffatti

Scherzetto di Halloween per un commerciante brianzolo. I militari della guardia di finanza del Comando di Monza hanno sequestrato oltre 155mila prodotti contraffatti e non sicuri che sarebbero stati utilizzati per i festeggiamenti di Halloween.I controlli delle fiamme gialle Con l’avvicinarsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

Villa Reale di Marlia. . Ci stiamo preparando per la grande notte di Halloween in cui la festa onirica del CARNIVAL andrà in scena: spettacolo nello spettacolo, sfilate cosplayers ed esibizioni memorabili nel meraviglioso parco di Villa Reale! Più di 500 arti Vai su Facebook

Alla festa di Halloween c'è anche la Guardia di Finanza: zucche e maschere fuorilegge sequestrate a Seregno - Il comando provinciale di Monza e Brianza ha ritirato oltre 155mila articoli ritenuti pericolosi messi in vendita un emporio della città brianzola ... Scrive ilgiorno.it

Halloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli - Un’operazione partita in vista del picco di acquisti del prossimo 31 ottobre, giorno della festa dedicata al ... msn.com scrive

Finanza sequestra oltre 3.200 prodotti di Halloween nel Pesarese - 200 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d'uso, sono stati sequestrati dalla guardi ... Come scrive ansa.it