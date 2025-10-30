Halloween sull’Isola dei Platani fatti un selfie in maschera e vinci
La programmazione 2025 dell'Associazione "Isola dei Platani Centro Commerciale Naturale di Bellaria-Igea Marina" prosegue incontrastata e in occasione dei festeggiamenti della giornata più spaventosa dell'anno è pronta ad accogliere cittadini e turisti con Isola di Halloween “Fatti un selfie in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
