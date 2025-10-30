Halloween sequestrati mille articoli non sicuri fra Salerno e Valle dell' Irno | multati tre negozi
Oltre mille articoli a tema Halloween, tra cui maschere, costumi e giocattoli, sono stati sequestrati dal NAS Carabinieri di Salerno in tre diversi negozi tra Salerno e la Valle dell’Irno. L'operazione, avvenuta nell'ambito di controlli mirati per la ricorrenza, è scattata perché la merce è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Halloween sicuro”, sequestrati oltre 1000 articoli pericolosi tra Salerno e Valle dell’Irno - facebook.com Vai su Facebook
Blitz della #finanza nei negozi della provincia di Pesaro: sequestrati 3.200 articoli vietati per la festa di #halloween - X Vai su X
Nas Carabinieri di Salerno: sequestrati numerosi giocattoli e articoli per Halloween - In occasione della ricorrenza di "Halloween", il Nas Carabinieri di Salerno ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, ... Secondo ilvescovado.it
"Halloween sicuro", i carabinieri sequestrano giocattoli e articoli fuorilegge - L'articolo "Halloween sicuro", i carabinieri sequestrano giocattoli e articoli fuorilegge proviene da OttoPagine. Scrive msn.com
Extra-controlli di Halloween: sequestrati oltre 8mila prodotti e 148kg di articoli pirotecnici - Padova, sequestrati oltre 8 mila prodotti di Halloween non sicuri e 148 kg di articoli pirotecnici. Si legge su nordest24.it