Halloween party alla mostra Stregherie
Il 31 ottobre apertura straordinaria fino a mezzanotte della mostra "Stregherie. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere" ospitata alla Cattedrale ex Macello.Preparatevi a vivere una notte magica tra maschere, misteri e antichi sortilegi.Ecco il programma della serataOre 17 —. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
HALLOWEEN PARTY Dal 31/10 al 02/11 - dalle ore 17.00 al #ccc - facebook.com Vai su Facebook
Stregherie: la mostra pop con amuleti, manuali dell’occulto, stampe e litografie che ritraggono le “streghe” nel corso dei secoli - – dove rimane ancora per un po’ in cartellone la mostra ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Dalle Stregherie agli squali degli abissi: le mostre più belle di Bologna in primavera - Curata da Luca Scarlini, esperto di esoterismo, la mostra presenta una vasta raccolta di opere d’arte ... Si legge su greenme.it