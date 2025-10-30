Halloween Night all’Oh My God di Padova | dolcetti scherzetti e tanto divertimento

Padovaoggi.it | 30 ott 2025

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents795963276412261Dal 28 ottobre al 2 novembre il ristorante Oh My God di Padova si veste a tema per celebrare Halloween Night, una settimana interamente dedicata alla festa più paurosa — e divertente — dell’anno.L’appuntamento è rivolto a tutti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

