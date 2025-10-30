Halloween maschere e trucchi sì ma con prudenza | rischi e consigli del pediatra

Il fascino di Halloween e i rischi nascosti. Mostri, streghe, vampiri e fantasmi: Halloween è la festa che i bambini amano di più. Travestirsi è un gioco che alimenta creatività e fantasia, ma anche un momento in cui non mancano i rischi. Tra trucchi scadenti, materiali sintetici e costumi infiammabili, le insidie possono trasformare una serata di festa in un problema per la salute dei più piccoli. A ricordarlo è il pediatra Francesco Carlomagno, responsabile dell’area Puer (Prevenzione, Urgenza ed Emergenza) della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), che ha fornito all’Adnkronos Salute una serie di raccomandazioni pratiche per genitori e famiglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Halloween, maschere e trucchi sì ma con prudenza: rischi e consigli del pediatra

