I locali di Cesenatico si preparano per la festa di Halloween. Ragnatele, zucche, scheletri, ma anche bare, per dar vità all’horror dell’autunno. Domani sera allo Sthop pub bar a Cesenatico in viale Trento 26, si terrà ‘Halloween Horror Rock Party 2025’. Dalle 17.30 aperitivo e per tutti i bambini che passeranno con le loro famiglie ci saranno i ’macabri dolcetti in omaggio’, e per i più grandi aperitivo con una vasta selezione di birre artigianali, vini, bevande e tante prelibatezze con buffet. Dalle 20 via libera a dj set ’Mugo’ Monster Love. "Una serata da brividi – garantiscono i gestori dello Sthop e aggiungono con ironia – non sarà il solito mortorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Halloween: l'incubo abbia inizio". Dj set allo Sthop pub e al Mamy's