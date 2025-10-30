Halloween | la spiegazione del finale del film del 2018

Il film Halloween ( qui la recensione ) del 2018 rappresenta un’importante rinascita del mito di Michael Myers, riportando la saga alle sue radici e cancellando tutta la continuity sviluppata dopo il cult del 1978. Con questo nuovo capitolo, scritto e diretto da David Gordon Green e prodotto da John Carpenter stesso, la storia riparte 40 anni dopo la notte di Haddonfield, immaginando un universo in cui Michael non è il fratello di Laurie: solo un assassino silenzioso e inarrestabile che ha segnato la vita di una sopravvissuta. Il risultato è un film che combina nostalgia e attualizzazione, con un approccio più crudo e realistico rispetto ai sequel precedenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it