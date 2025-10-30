Halloween | la playlist perfetta per festeggiare la notte delle zucche

Ecco la playlist ideale per accompagnarvi nell’ultima notte di ottobre. Ovviamente alla colonna sonora di Halloween non poteva mancare Michael Jackson con la sua Thriller, ma siamo andati oltre il mainstream e i classici del genere. Per questo motivo nella nostra Halloween-playlist trovate anche i Kiss con God of Thunder e Alice Cooper con una canzone perfetta per l’occasione, ovvero l’epica He’s back, tratta dalla colonna sonora di Friday The 13: Jason Lives. Tra le nostre preferite per la notte delle zucche, The Dead Dance di Lady Gaga, Goo Goo Muck dei The Cramps (colonna sonora del celebre balletto di Mercoledì Addams) e la leggendaria Don’t fear the reaper dei Blue Oyster Cult. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Halloween: la playlist perfetta per festeggiare la notte delle zucche

Scopri altri approfondimenti

Ecco 28 RICETTE PER HALLOWEEN E RICETTE CON LA ZUCCA più tutorial su come intagliarla Tante idee Dolci e Salate Facilissime Da Farecliccate qui https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BdnZ0lPDGroJtiYjuFmkSPUL0FwFIUG Buona ser - facebook.com Vai su Facebook

Halloween in Italia, idee di viaggio su dove andare per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno: cimiteri, castelli misteriosi e parchi a tema - Halloween non è solo zucche intagliate e abiti macabri e spaventosi, è una vera e propria festa dall’atmosfera piuttosto macabra. Si legge su amando.it

Loro sono le 4 destinazioni perfette per trascorrere Halloween - Halloween è una delle feste più stravaganti e affascinanti che ci siano durante l'anno: costumi - Scrive esquire.com

Halloween, è giusto festeggiare o non è linea con le nostre tradizioni? - La consideri una festa come un’altra o ritieni che non abbia nulla a che fare con le nostre tradizioni? Segnala ilsecoloxix.it