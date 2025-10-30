Halloween | la playlist perfetta per festaggiare la notte delle zucche

Ecco la playlist ideale per accompagnarvi nell’ultima notte di ottobre. Ovviamente alla colonna sonora di Halloween non poteva mancare Michael Jackson con la sua Thriller, ma siamo andati oltre il mainstream e i classici del genere. Per questo motivo nella nostra Halloween-playlist trovate anche i Kiss con God of Thunder e Alice Cooper con una canzone perfetta per l’occasione, ovvero l’epica He’s back, tratta dalla colonna sonora di Friday The 13: Jason Lives. Tra le nostre preferite per la notte delle zucche, The Dead Dance di Lady Gaga, Goo Goo Muck dei The Cramps (colonna sonora del celebre balletto di Mercoledì Addams) e la leggendaria Don’t fear the reaper dei Blue Oyster Cult. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Halloween: la playlist perfetta per festaggiare la notte delle zucche

