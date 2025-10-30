Halloween in Arrivo! Epic Games Store Regala Due Capolavori dell’Horror

Brividi e atmosfere cupe si impossessano dell'Epic Games Store! In perfetto stile Halloween, il consueto appuntamento del giovedì con i giochi gratuiti si tinge di noir. Mentre salutiamo Fear the Spotlight, la piattaforma ci sorprende con un doppio regalo da paura: Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Preparatevi a esplorare studi di animazione maledetti e pizzerie infestate, senza spendere un euro. Un Addio e un Benvenuto: Il Cambio della Guardia Come ogni settimana, c'è un cambio della guardia. Dalle 17:00 di oggi, avrete una settimana intera per assicurarvi due titoli cult che hanno definito generi e terrorizzato milioni di giocatori.

