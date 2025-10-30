Tremila duecento: più o meno gli "scherzetti" che non vedrete sugli scaffali la notte di Halloween. La Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino (foto) ha passato al setaccio negozi e bazar della provincia e ha trovato maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni minime di legge (origine, produttore, composizione e destinazione d’uso). Risultato: sequestro cautelare di 3200 articoli e segnalazioni alla Camera di Commercio. Un’operazione partita in vista del picco di acquisti del prossimo 31 ottobre, giorno della festa dedicata al famigerato "dolcetto o scherzetto", per mettere in sicurezza il carrello (e la pelle) di grandi e soprattutto piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Halloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli