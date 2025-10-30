Halloween il brivido della multa La Finanza sequestra 3200 articoli
Tremila duecento: più o meno gli "scherzetti" che non vedrete sugli scaffali la notte di Halloween. La Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino (foto) ha passato al setaccio negozi e bazar della provincia e ha trovato maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni minime di legge (origine, produttore, composizione e destinazione d’uso). Risultato: sequestro cautelare di 3200 articoli e segnalazioni alla Camera di Commercio. Un’operazione partita in vista del picco di acquisti del prossimo 31 ottobre, giorno della festa dedicata al famigerato "dolcetto o scherzetto", per mettere in sicurezza il carrello (e la pelle) di grandi e soprattutto piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mani da brivido in vista di Halloween! Dalle "Glow in the Dark Nails"che si illuminano al buio passando per manicure piene di simbolismi e magia Vai su Facebook
Halloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli - Tremila duecento: più o meno gli "scherzetti" che non vedrete sugli scaffali la notte di Halloween. Da ilrestodelcarlino.it
Halloween da brivido (per i negozianti): sequestrati oltre 3.200 articoli non sicuri - Maschere, costumi e decorazioni non conformi: la guardia di Finanza passa al setaccio i negozi di Pesaro, Fano e Urbino. Scrive msn.com