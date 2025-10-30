Halloween giro di vite contro gli eccessi | vietati botti ma anche bombolette spray e lanci di uova

Petardi vietati per la notte di Halloween a Forlì. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini, che sarà in vigore dalle 13 di venerdì alle 8 di sabato. Un provvedimento preso “ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

