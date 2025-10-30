Halloween ecco i film da vedere stasera in tv
Sebbene non sia neanche lontanamente paragonabile al Natale, la festività di Halloween riesce sempre di più a ispirare il cinema. Sono molti, infatti, i f ilm che si possono vedere durante la Notte delle Streghe, sia che si cerchi lo spavento sia che si voglia godere di un film spooky insieme alla famiglia. Per questo anche i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre hanno scelto di mettere qua e là dei titoli più che adatti per la notte più spaventosa dell'anno. Alle 21.10 su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre) andrà in onda La morte ti fa bella, il film diretto da Robert Zemeckis nel 1992 che vede come protagonista un triangolo amoroso composto da Meryl Streep, Bruce Willis e Goldie Hawn. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
