Halloween e la festa dei morti | le tradizioni in Lessinia e Vapolicella tra gnochi sbatui e suca baruca
Luci, zucche, travestimenti. Oggi Halloween è una festa amata dai bambini e non solo, ma non si tratta di un’usanza recente importata dall’America. Nelle valli veronesi e in Lessinia esistevano già antichi riti legati alla commemorazione dei defunti e al passaggio dall’autunno all’inverno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva Halloween, la storia della festa celtica che ha conquistato anche l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Festa dei morti o mistero millenario? Scopri le incredibili origini di Halloween - Festa dei morti o mistero millenario, scopri le incredibili origini di Halloween: tutti i dettagli e le curiosità ... Secondo blitzquotidiano.it
Halloween: Origini e Curiosità Incredibili sulla Festa dei Morti - Scopri le vere origini di Halloween, dalla festa celtica di Samhain al moderno Trick- Segnala veb.it
La Festa dei Morti in Sicilia - La celebrazione dei Defunti in Sicilia, in tempi passati, era un evento di profondo significato e coinvolgimento emotivo. Come scrive gazzettinonline.it