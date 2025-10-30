Halloween con delitto al Teatro Ciak Roma

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo giallo “stregato” e interattivo, con un intreccio poliziesco, magico e sovrannaturale arriva al Teatro Ciak di Roma in occasione di Halloween.Da venerdì 31 ottobre a domenica 23 novembre il Teatro Stabile del Giallo presenta Halloween con delitto, con Alberto Caneva, Raffaele Castria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

