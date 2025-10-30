Halloween come affrontare la paura con un libro? 5 consigli di lettura per trascorrere la notte più spaventosa dell’anno

Dolcetto o scherzetto? Buio o luce? Meglio un libro per affrontare la paura dei vampiri, dei mostri e degli scheletri e magari scoprire che i mostri nascondono un cuore oppure che nella notte di Halloween si può fare spazio alla paura e fare tanti giochi spaventosamente divertenti con gli amici. Per quanto Halloween sia definita una festa macabra, in realtà ha origini molto antiche, segnava la fine del raccolto e l’inizio di una nuova stagione fredda, invocando i defunti alla protezione del bestiame, infatti era tradizione vestirsi con la pelle degli animali e utilizzare torce e lumi per sfilare nelle vie del paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

