Halloween cinque curiosità sulla notte di Ognissanti

Nonostante abbia origini celtiche e scozzesi, la festa di Halloween si è intrecciata saldamente alla cultura degli Stati Uniti d'America, diventandone quasi un simbolo. Solo negli ultimi anni, questa festività macabra legata alla notte di Ognissanti, ha spopolato anche in Italia. Sono sempre di più i bambini che bussano alle porte dei vicini chiedendo "dolcezzo o scherzetto?", si moltiplicano le feste a tema su tutto il territorio e c'è una corsa a perdifiato sia per le migliori decorazioni che per i costumi più adatti alla Notte delle Streghe, coi social media pieni di tutorial su come realizzare sangue finto o ferite artistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

