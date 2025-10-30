Halloween cinque curiosità sulla notte di Ognissanti
Nonostante abbia origini celtiche e scozzesi, la festa di Halloween si è intrecciata saldamente alla cultura degli Stati Uniti d'America, diventandone quasi un simbolo. Solo negli ultimi anni, questa festività macabra legata alla notte di Ognissanti, ha spopolato anche in Italia. Sono sempre di più i bambini che bussano alle porte dei vicini chiedendo "dolcezzo o scherzetto?", si moltiplicano le feste a tema su tutto il territorio e c'è una corsa a perdifiato sia per le migliori decorazioni che per i costumi più adatti alla Notte delle Streghe, coi social media pieni di tutorial su come realizzare sangue finto o ferite artistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Halloween non è solo zucche e travestimenti. È anche il momento perfetto per staccare. #VogueItalia consiglia cinque indirizzi dove concedersi un weekend lontano da tutto: tra spa affacciate sul foliage, castelli immersi nella nebbia, boutique hotel che semb - facebook.com Vai su Facebook
Cinque creature arrivano dall’aldilà e si aggirano per Milano. Cinque creature arrivano dall’aldilà e si aggirano per Milano ? 22 ottobre allo @spiritdemilan - una notte irlandese aspettando Halloween: musica tradizionale, sapori dell’irlanda, e racconti che - X Vai su X
Halloween, cinque curiosità sulla notte di Ognissanti - Tra streghe, vampiri e case infestate, quello che (forse) non sapete "made in Usa" sulla festa che ha spopolato anche in Italia ... ilgiornale.it scrive
Halloween, cosa guardare? I consigli di Stephen King per una notte da brividi - Chi meglio del Re dell’orrore può guidarci nella notte più spaventosa dell’anno? Da cinematographe.it
Halloween da brivido: ecco cosa guardare su Prime Video nella notte delle streghe - Cinque titoli da recuperare su Prime Video nella notte di Halloween 2025: dalla comicità mostruosa di Hotel Transylvania alla follia di Weapons, passando per l'epilogo di Halloween Ends. Secondo msn.com